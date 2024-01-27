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НОВОСТИ

Суд присяжных в Нью-Йорке обязал Трампа выплатить $83,3 млн писательнице Кэрролл

11:00 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд присяжных в Нью-Йорке вынес вердикт, согласно которому экс-президент США Дональд Трамп должен выплатить $83,3 млн писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании и клевете. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN.

Трамп не присутствовал в суде в момент оглашения решения. Он покинул его около 16:00 по местному времени (00:00 27 января мск).

Это уже второе судебное разбирательство по этому делу, речь шла только о размере выплат писательнице, которая дополнила иск, указав, что высказывания Трампа вредят ее карьере и наносят моральный вред. Накануне заседания Трамп заявил, что настаивает на своей невиновности и отвергает обвинения со стороны Кэрролл.

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