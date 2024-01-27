Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит газа из РФ в Европу — Фицо

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина сделает огромную ошибку, если не создаст условия для транзита газа из России в Европу после окончания в конце 2024 года срока действия соглашения с компанией «Газпром». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью сетевому телеканалу информационного агентства ТАСР.

«Я думаю, что они (украинцы — прим. ТАСС) совершат огромную ошибку, если не создадут условия для транзита российского газа в Европу, поскольку это вопрос, касающийся не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают эту идею [продления соглашения]», — сказал он.