Экономически значимым компаниям дано право не раскрывать информацию о себе — указ
12:30 27.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компании, внесенные в список экономически значимых организаций, смогут не раскрывать информацию о своей деятельности, кроме как по запросу. Такое положение содержится в опубликованном указе президента РФ Владимира Путина. Норма введена в ответ на недружественные действия США и других стран Запада.
Как отмечается в документе, такие компании, а также владельцы их акций смогут не подчиняться требованиям по раскрытию информации, которые содержатся в законах «О банках», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «Об аудиторской деятельности», «О консолидированной финансовой отчетности» и ряда других. Для этого они должны направить уведомление в уполномоченные федеральные органы.
При этом если федеральные структуры направят в компании запрос о такой информации, организации обязаны ее предоставить. Публиковать эти данные в государственных информационных системах и других источниках запрещено.
Экономически значимая организация — это компания, обладающая существенным значением для экономического суверенитета и безопасности России. Перечень таких организаций составляет правительство РФ. Чтобы быть признанной экономически значимой, компании требуется объем выручки выше 75 млрд рублей, стоимость активов более 150 млрд рублей и штат сотрудников свыше 4 тыс. человек.
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