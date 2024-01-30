МВФ улучшил прогноз по ВВП РФ, ожидает его роста на 2,6% в этом году и на 1,1% в следующем

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 2,6% в нынешнем году и на 1,1% в 2025 году. Об этом говорится в январском обновлении к его докладу о перспективах развития мировой экономики.

Согласно приведенным данным, ВВП РФ увеличился в 2023 году на 3%. Как следует из документа, МВФ улучшил на 1,5 процентного пункта (п. п.) свой октябрьский прогноз по росту этого показателя в РФ на 2024 год, а также улучшил на 0,1 п. п. прогноз на 2025 год.