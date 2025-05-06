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Польские перевозчики начнут протест на границе с Украиной 12 мая — организатор

20:40 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские перевозчики начнут блокировать дорогу, ведущую к погранпереходу в Дорохуске на границе с Украиной, 12 мая. Об этом заявил польский правый политик и организатор протеста Рафал Меклер.

«Сегодня я объявил о протесте на дороге, ведущей к погранпереходу в Дорохуске. Его начало планируется на 12 мая», — написал Меклер в социальной сети X. Причинами протеста он назвал демпинг со стороны украинских перевозчиков, которые, по его словам, «убирают поляков с рынка двусторонних перевозок, а также внутри ЕС», и слишком долгий простой польских грузовиков на украинской стороне границы.

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