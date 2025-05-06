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НОВОСТИ

Еврокомиссия предложила запретить странам ЕС закупать ядерное топливо из РФ в 2027 году

20:00 06.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предложила государствам ЕС запретить самим себе закупать уран и ядерное топливо из России к концу 2027 года. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен, представляя на сессии Европарламента план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года.

«Поставки урана, обогащенного урана и ядерного топлива должны быть запрещены. Также Евроатом перестанет выдавать разрешения на заключение новых и продление действующих контрактов, связанных с российским ядерным топливом», — сказал он.

Этот план еще должен быть утвержден странами сообщества в Совете ЕС.

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