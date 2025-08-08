Индия и РФ привержены углублению сотрудничества — Моди по итогам разговора с Путиным
17:32 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что у него состоялся «очень хороший и обстоятельный» разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого они подтвердили приверженность углублению российско-индийского сотрудничества.
«У меня состоялся очень хороший и обстоятельный разговор с моим другом президентом Путиным», — написал он на своей странице в социальной сети Х.
«Мы рассмотрели прогресс в нашей двусторонней повестке дня и подтвердили нашу приверженность дальнейшему углублению российско-индийского особого и привилегированного стратегического партнерства», — отметил Моди.
