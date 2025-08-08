Путин рассказал Си Цзиньпину об основных итогах беседы с Уиткоффом
17:00 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин по телефону рассказал председателю КНР Си Цзиньпину об основных итогах беседы со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами — президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом», — отмечается в сообщении.
Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе.
