Путин рассказал Си Цзиньпину об основных итогах беседы с Уиткоффом

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин по телефону рассказал председателю КНР Си Цзиньпину об основных итогах беседы со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами — президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом», — отмечается в сообщении.

Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе.