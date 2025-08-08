Белоруссия не предлагала РФ помощь с Украиной, опасаясь вторжения НАТО — Лукашенко

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не предлагала Белоруссии открыто ввязаться в конфликт с Украиной, потому что понимает, что это может послужить поводом для ввода войск НАТО на украинскую территорию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный».

«Россия прекрасно понимает, что если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. У нас 1 500 километров границы с Украиной. <…> Россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут на 1 500 воевать, это будет повод ввода в Украину вплоть до натовских войск. <…> И здесь нам придется вести войну против уже натовских войск, и тогда России придется подключаться на 1 500 км к Белоруссии», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, после этого в ход пойдут уже не беспилотники, а «ракетами будут молотить по Белоруссии». «Это же рядом совсем, это же не до Урала. Это совсем рядом, 200 километров, мы же это понимаем, и россияне понимают. Это не Северная Корея — тут 2 минуты и все», — объяснил президент.