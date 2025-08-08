0
0
61
НОВОСТИ

Белоруссия не предлагала РФ помощь с Украиной, опасаясь вторжения НАТО — Лукашенко

17:12 08.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не предлагала Белоруссии открыто ввязаться в конфликт с Украиной, потому что понимает, что это может послужить поводом для ввода войск НАТО на украинскую территорию. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time, показанном в эфире телеканала «Первый информационный».

«Россия прекрасно понимает, что если мы ввяжемся в эту войну открыто, мы больше будем иметь проблем. У нас 1 500 километров границы с Украиной. <…> Россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут на 1 500 воевать, это будет повод ввода в Украину вплоть до натовских войск. <…> И здесь нам придется вести войну против уже натовских войск, и тогда России придется подключаться на 1 500 км к Белоруссии», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, после этого в ход пойдут уже не беспилотники, а «ракетами будут молотить по Белоруссии». «Это же рядом совсем, это же не до Урала. Это совсем рядом, 200 километров, мы же это понимаем, и россияне понимают. Это не Северная Корея — тут 2 минуты и все», — объяснил президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11461
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11823
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11138
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11472
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11442
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11439
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11309
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11476
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11345
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11195

Возврат к списку