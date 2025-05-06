В Эстонии утвердили поправку в закон, ограничивающий право голоса для граждан РФ и Белоруссии

19:45 Источник: Интерфакс

Парламент Эстонии утвердил поправку в закон о выборах, ограничивающий право голоса для граждан РФ и Белоруссии. На местных выборах 2025 года голосовать будут только граждане Эстонии и других стран ЕС, а также лица без гражданства. Для неграждан эти местные выборы будут последними: с 2026 года права голоса на местных выборах лишают и их.