0
0
127
НОВОСТИ

В Эстонии утвердили поправку в закон, ограничивающий право голоса для граждан РФ и Белоруссии

19:45 06.05.2025 Источник: Интерфакс

Парламент Эстонии утвердил поправку в закон о выборах, ограничивающий право голоса для граждан РФ и Белоруссии. На местных выборах 2025 года голосовать будут только граждане Эстонии и других стран ЕС, а также лица без гражданства. Для неграждан эти местные выборы будут последними: с 2026 года права голоса на местных выборах лишают и их.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 06.05.2025
Польские перевозчики начнут протест на границе с Украиной 12 мая — организатор
0
38
20:00 06.05.2025
Еврокомиссия предложила запретить странам ЕС закупать ядерное топливо из РФ в 2027 году
0
120
19:30 06.05.2025
Противостояние Индии и Пакистана, похоже, приводит к экологической катастрофе
0
181
19:20 06.05.2025
Кадыров заявил, что многие не поняли смысл его слов об отставке
0
185
18:40 06.05.2025
Международный аэропорт Саны полностью разрушен в результате ударов Израиля
0
226
18:00 06.05.2025
Условия по Украине, которые Путин озвучил в МИД РФ, обсуждались с Уиткоффом — Ушаков
0
333
17:40 06.05.2025
Бундестаг избрал Мерца канцлером ФРГ во втором туре голосования
0
319
17:12 06.05.2025
Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч
0
288
17:10 06.05.2025
Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова
0
287
17:00 06.05.2025
Пентагон приостановил поставки оружия Киеву в феврале по устному приказу Хегсета — Reuters
0
300

Возврат к списку