Служба в армии должна быть привилегией, а не наказанием — Совбез РФ
09:00 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба в армии должна быть привилегией, а не наказанием, но некоторым блогерам и артистам поездки в прифронтовую зону поставили бы «голову на место». Такое мнение высказал в интервью ТАСС помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов, комментируя идеи о «перевоспитании» скандальных блогеров и артистов путем отправки в войска.
«Служба в армии должна быть привилегией, а не наказанием», — не согласился Мухитов. «А вот поездки в прифронтовую зону действительно могут поставить голову на место», — продолжил он. «Часто ведь люди сами не понимают, насколько сильно они оторвались от действительности», — добавил Мухитов, подчеркнув, однако, что «все эти меры не должны быть показными».
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