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Число нелегальных мигрантов в прошлом месяце превысило число родивших в США детей — Маск

09:32 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что число нелегальных мигрантов, прибывших в США, превысил в прошлом месяце число родившихся в стране детей.

«Приток нелегалов растет в геометрической прогрессии, в прошлом месяце [число прибывших нелегалов] превысило число младенцев, родившихся в Америке», — написал во вторник Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее предприниматель заявил, что пограничному патрулю поручено содействовать незаконным мигрантам в пересечении южной границы США. По его мнению, администрация президента США Джо Байдена потворствует въезду мигрантов в страну.

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