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Хуситы продолжат атаковать корабли США и Великобритании в Красном море — заявление

11:20 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что продолжат наносить удары по военных кораблям США и Великобритании в Красном и Аравийском морях. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил мятежников.

«Вооруженные силы Йемена подтверждают, что все военные корабли США и Великобритании в Красном и Аравийском морях, участвующие в агрессии против нашей страны, входят в список наших целей и будут атакованы в рамках законного права защищать нашу страну, наш народ и нашу нацию, а также в подтверждение твердой позиции Йемена в поддержку Палестины», — указывается в заявлении, текст которого опубликован в телеграм-канале движения.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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