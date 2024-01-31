Хуситы продолжат атаковать корабли США и Великобритании в Красном море — заявление
11:20 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что продолжат наносить удары по военных кораблям США и Великобритании в Красном и Аравийском морях. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил мятежников.
«Вооруженные силы Йемена подтверждают, что все военные корабли США и Великобритании в Красном и Аравийском морях, участвующие в агрессии против нашей страны, входят в список наших целей и будут атакованы в рамках законного права защищать нашу страну, наш народ и нашу нацию, а также в подтверждение твердой позиции Йемена в поддержку Палестины», — указывается в заявлении, текст которого опубликован в телеграм-канале движения.
После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
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