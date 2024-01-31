Писатель Улицкая признала, что гонорары за ее книги идут на Украину

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писатель Людмила Улицкая в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признала, что гонорары от продажи ее книг перечисляются на Украину. Запись разговора выложена в телеграм-канале пранкеров.

Вован и Лексус общались с Улицкой от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. «Книги [мои] пока издают. В магазинах их продают запечатанными в пакеты прозрачные, но пока что продают, — сказала писатель. — Мои гонорары идут на Украину».