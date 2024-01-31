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НОВОСТИ

КНР не откажется от поддержки РФ по украинскому вопросу, несмотря на давление США

15:00 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление США и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с ЕС в области обороны. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

«Оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом [оказалось] под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству», — сказал он.

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