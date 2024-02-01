Генсек НАТО Столтенберг номинирован на Нобелевскую премию мира
10:00 01.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает газета Verdens Gang (VG). Предложил его кандидатуру заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа.
«Никто за последний год не сделал больше для мира и демократии в Европе и мире, чем Йенс Столтенберг», — заявил он в интервью изданию.
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