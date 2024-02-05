Запад посылает Киеву сигналы о низкой вероятности возврата утраченных территорий — El País
17:12 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные союзники Украины посылают Киеву сигналы о том, что считают маловероятной возможность возвращения территорий, утраченных в ходе конфликта с Россией, пишет испанская газета El País.
По ее мнению, все чаще в США и Европе звучит позиция, согласно которой нужно гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе, но в обмен на то, что России отойдет часть территории. Как считает издание, чем больше продолжается конфликт, тем сложнее союзникам Киева договориться о выделении ему помощи. Прежде всего, это касается США, где существуют разногласия между демократами и республиканцами относительно продолжения военной поддержки Украины.
Так, газета обратила внимание на изменение в речи хозяина Белого дома Джо Байдена. В декабре прошлого года американский лидер сказал, что Вашингтон продолжит поставлять вооружения Украине столько времени, сколько получится. По его словам, администрация Соединенных Штатов быстрыми темпами приближается к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Киеву в ситуации, когда Конгресс не одобряет дополнительных бюджетных ассигнований для Украины. Раньше же Байден всегда обещал оказывать поддержку столько времени, сколько потребуется.
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