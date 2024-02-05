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Залужный согласился на должность посла в Великобритании, утверждает депутат Рады

18:00 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко утверждает, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию. По словам депутата, главкома могут отправить в отставку в ближайшие дни.

«Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине. Поэтому я здесь разочарую тех, кто фанаты Залужного», — сказал Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

При этом депутат отмечает, что если Залужный все-таки не уедет в Великобританию, то после отставки у него есть высокие шансы добиться успеха в политике. «Если поедет послом, то сто процентов все, Залужного как политика больше нет. Если не поедет, останется на Украине и начнет делать какую-то свою карьеру политическую, конечно, шансы есть у него, причем они не маленькие, а большие», — добавил Шевченко. По его словам, отставку главкома можно ожидать примерно 8 февраля, «плюс-минус пару дней».

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