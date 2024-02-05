ФСБ предотвратила теракт СБУ в отношении одного из руководителей Крыма
20:40 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России предотвратила готовившийся Службой безопасности Украины (СБУ) теракт в отношении одного из руководителей Крыма, задержаны трое подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, организованный Службой безопасности Украины в отношении одного из руководителей Республики Крым, — сообщили в ЦОС. — В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан РФ Боднаря В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма».
«Задержанные дали признательные показания», — отметили в ФСБ.
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