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Митрополит Евгений намерен заботиться об Эстонской православной церкви дистанционно

14:12 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все полномочия главы Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата будут иметь на месте два викарных архиерея, сам митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений продолжит заботиться об ЭПЦ дистанционно. Об этом говорится в заявлении первоиерарха ЭПЦ «по отъезде из Эстонии», опубликованном на сайте ЭПЦ.

«В Эстонии остаются два викарных архиерея, которые по моему благословению могут осуществлять всю полноту полномочий предстоятеля нашей церкви. В свою очередь я остаюсь на связи и продолжаю заботу о вверенной мне церкви, пусть даже и в дистанционном режиме», — сказал митрополит Евгений.

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