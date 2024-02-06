Митрополит Евгений намерен заботиться об Эстонской православной церкви дистанционно

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все полномочия главы Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата будут иметь на месте два викарных архиерея, сам митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений продолжит заботиться об ЭПЦ дистанционно. Об этом говорится в заявлении первоиерарха ЭПЦ «по отъезде из Эстонии», опубликованном на сайте ЭПЦ.

«В Эстонии остаются два викарных архиерея, которые по моему благословению могут осуществлять всю полноту полномочий предстоятеля нашей церкви. В свою очередь я остаюсь на связи и продолжаю заботу о вверенной мне церкви, пусть даже и в дистанционном режиме», — сказал митрополит Евгений.