Москвичам рассказали о новых поощрениях в рамках «Миллиона призов»
15:32 06.02.2024
Москвичи, которые впервые проголосуют онлайн в ходе президентских выборов в марте, получат дополнительные призы в рамках новой акции программы «Миллион призов» – «Выбираем вместе 2024». По словам президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимира Платонова, на подарки могут рассчитывать и молодые люди, и представители старшего поколения. «Предпринимательское сообщество предложило дополнительные поощрения, - отметил глава МТПП. - Первое – это гарантированное поощрения для впервые проголосовавших онлайн. Все избиратели, впервые проголосовавшие онлайн, получат не менее 1000 баллов. При этом сохраняется возможность выигрывать дополнительные поощрения. Эта инициатива побудит граждан активнее участвовать в общественно-политической жизни страны, а также эта инициатива интересна предпринимательскому сообществу».
Молодые люди 18-25 лет, которые проголосуют на президентских выборах онлайн, гарантированно получат приз в виде скидки в 500 баллов на подписки онлайн-сервисов любого из партнеров акции «Выбираем вместе 2024». По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья, основателя аптечной сети «Нео-Фарм» Евгения Нифантьева, жители столицы от 60 лет, которые проголосуют на выборах президента онлайн, гарантировано получат 1000 призовых баллов. Баллы можно обменять на покупки в аптеках от партнеров программы «Миллион призов».
Как отмечает Нифантьев, партнерами программы «Миллион призов» стали восемь аптечных сетей, а сертификаты в этой категории оказались в числе наиболее пяти самыз популярных поощрений программы.
Напомним, выборы президента России будут проводиться с 15 по 17 марта 2024 года.
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