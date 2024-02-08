Сбер подвел итоги научно-исследовательской деятельности в 2023 году
10:25 08.02.2024
В День российской науки Сбер представил ежегодный сборник «Наука в Сбере — 2023» и подвел итоги своей научно-исследовательской деятельности за прошлый год.
В сборнике собраны основные результаты научной деятельности компании, кратко освещены выводы исследований ряда актуальных научно-технических направлений, а также подведены промежуточные итоги совместной работы с центрами искусственного интеллекта (AI) в ведущих университетах России.
Сбер поддержал тренд на развитие генеративных AI-моделей, и в прошлом году первым в России представил сервис GigaChat, который умеет отвечать на вопросы, вести диалог на русском языке, писать код, рисовать картинку по запросу и многое другое. Также был запущен GigaChat API – программный интерфейс доступа к GigaChat для бизнеса. С его помощью компании могут использовать сервис для собственных решений и оптимизации процессов.
Сбер продолжает существенно расширять функционал нейросети Kandinsky. Так, наряду с высококачественными изображениями, пользователи получили возможность генерировать видео длиной до восьми секунд.
Сбер – крупнейший индустриальный партнер трех исследовательских центров AI первой волны, созданных в Сколтехе, МФТИ и НИУ ВШЭ по федеральному проекту «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В них над проектами Сбера работает свыше 500 сотрудников, в том числе 220 докторов и кандидатов наук. В прошлом году центры реализовали 26 проектов в области разработки новых методов, подходов и алгоритмов AI.
В прошлом году ученые и инженеры Сбера в соавторстве с коллегами из AI-центров опубликовали 91 научную работу. Каждая вторая публикация включена в сборники крупнейших мировых конференций уровня А* и А или опубликована в международных журналах первого и второго квартилей.
В 2023 году статьи сотрудников Сбера впервые вышли в журнале Scientific Reports, входящем в портфель международной издательской группы Nature. Растёт и число полученных исследователями Сбера патентов на изобретения: сегодня их количество уже превышает 460.
В 2023 году Сбер продолжил поддерживать фундаментальные исследования и вручил вторую Научную премию с призовым фондом в 60 млн руб. Ее лауреатами в трех номинациях – «Физический мир», «Цифровая вселенная» и «Науки о жизни» – стали академик РАН Валентин Анаников, академик РАН Евгений Тыртышников и член-корреспондент РАН Алексей Полилов соответственно.
«Компании, которые ведут свои исследования, всегда будут на шаг впереди, потому что, разрабатывая технологию с нуля, получают преимущества и в скорости ее внедрения, и в функционале, и в формировании бренда, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологий» Сбербанка. – В Сбере создан свой R&D-комплекс, и сборник «Наука в Сбере» раскрывает важные элементы работы и результаты. Наша главная задача – настроить слаженный конвейер от идей и исследований до внедрения их в реально работающие продукты, приносящие пользу нашим клиентам. Важен и тот факт, по каким направлениям вести исследования – для этого нужно вовремя и правильно определять тренды, держать руку на пульсе, чтобы опережать рынок, разрабатывая технологии завтрашнего дня уже сегодня».
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