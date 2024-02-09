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НОВОСТИ

США выведут на орбиту спутники слежения за пусками гиперзвуковых ракет

20:00 09.02.2024 Источник: Интерфакс

Агентство противоракетной обороны США планирует 15 февраля в рамках миссии USSF-124 вывести на орбиту два космических аппарата отслеживания запусков гиперзвуковых ракет, разработанных по программе Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS), сообщил специализированный сайт Space Launch Now.

Вместе с этими новыми аппаратами на орбиту в рамках миссии Tranche 0B будут также выведены четыре спутника Wide Field Of View (WFOV) первичного отслеживания пусков гиперзвуковых ракет Агентства космических разработок.

Все эти аппараты являются составной частью создаваемой США новой низкоорбитальной многоуровневой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) - "космической архитектуры Proliferated Warfighter". Спутники оснащены оборудованием повышенной чувствительности для обнаружения и отслеживания гиперзвуковых ракет.

Американские аппараты действующей СПРН находятся на более высокой орбите - до 35 тыс. км. Обнаруживать и сопровождать гиперзвуковые маневрирующие цели в атмосфере (в отличие от баллистических ракет, траектория полетов которых проходит через космос и не меняется) не могут.

В ближайшие годы планируется запуск не менее 54 спутников WFOV.

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