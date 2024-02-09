Социальные пенсии с апреля планируют проиндексировать на 7,5%
21:20 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Социальные пенсии с 1 апреля планируют проиндексировать на 7,5%, увеличение позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. На это в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.
«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещен для общественного обсуждения», — сообщили в министерстве.
Там отметили, что увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.
НОВОСТИ
- 20:40 09.02.2024
- ЕС потерял свой вес, начав действовать по указке США — Сийярто
- 20:00 09.02.2024
- США выведут на орбиту спутники слежения за пусками гиперзвуковых ракет
- 19:20 09.02.2024
- ЕК предложила обложить спецналогом бизнес ЕС, работающий в России
- 18:40 09.02.2024
- Вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 9 февраля
- 18:00 09.02.2024
- Строительство иранского участка коридора Север — Юг завершится в течение 5 лет — власти
- 17:32 09.02.2024
- Национальная ассамблея Венесуэлы осудила решение Европарламента
- 17:12 09.02.2024
- Военнослужащие Бундесвера с крайне правыми взглядами должны об этом сообщать — Der Spiegel
- 17:00 09.02.2024
- В Николаеве прогремели два взрыва
- 16:32 09.02.2024
- Кремль планирует скоро опубликовать поручения Путина по итогам прямой линии
- 16:12 09.02.2024
- ПВО РФ за сутки уничтожили 97 украинских бесилотников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать