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НОВОСТИ

Социальные пенсии с апреля планируют проиндексировать на 7,5%

21:20 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные пенсии с 1 апреля планируют проиндексировать на 7,5%, увеличение позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. На это в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещен для общественного обсуждения», — сообщили в министерстве.

Там отметили, что увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 млн человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 37,5 млрд рублей.

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