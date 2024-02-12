Систему онлайн-голосования на выборах президента в Москве протестируют в начале марта
14:46 12.02.2024
Традиционное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве перед выборами президента РФ проведут в начале марта. По словам главы столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева, точная дата будет объявлена в скором времени. «Пока мы предлагаем до 20 февраля прислать нам варианты вопроса, на который смогут ответить горожане в ходе тестирования системы», - отметил Ковалев.
Глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, сообщил, что в день тестового голосования в каждом районе города будет открыт хотя бы один избирательный участок, куда можно будет прийти и проголосовать при помощи терминала электронного голосования.
Также, по словам Костырко, для того, чтобы снизить нагрузку на городской портал mos.ru, разработчики системы ДЭГ предложат москвичам воспользоваться прямой страницей для дистанционного электронного голосования. «Чтобы люди могли прийти и проголосовать со своего устройства, не только зайдя на портал mos.ru, потом попав в свой личный кабинет и потом перейдя на страницу голосования, мы сделали отдельную страницу elec.mos.ru», - отметил глава управления. По его словам, используя эту страницу, горожане смогут проголосовать, пройдя необходимую авторизацию
Выборы президента РФ, как сообщала «Независимая газета», будут проходить 15-17 марта. В Москве смогут голосовать горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов России, которые предварительно оформят заявления о прикреплении к избирательному участку в мегаполисе.
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