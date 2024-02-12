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Чехия в этом году может отказаться от российской нефти в пользу поставок из Ирака

18:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия в нынешнем году может избавиться от зависимости в поставках нефти из РФ, которые заменит импорт этого вида энергетического сырья из Ирака. Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу сообщил новостной портал seznam.cz.

«Чехия приближается к тому, что будет полностью независимой от поставок российской нефти, которую заменит импорт из Ирака», — привел портал слова министра.

Российская нефть перерабатывается на нефтекомбинате в городе Литвинов на северо-западе Чехии. Там завершаются испытания по его переводу на использование нефти из Ирака. Для этого вида энергетического сырья будет также необходимо приспособить национальные нефтехранилища. В них складировалась до сих пор имеющая специфические химические и физические свойства нефть из РФ.

Нефть из Ирака будет поступать в республику по трансальпийскому трубопроводу TAL/IKL. Ее предстоит прокачивать из Триеста. В порт этого города на севере Италии сырье должно доставляться морским путем. Сейчас проводятся работы по увеличению мощностей нефтепровода TAL/IKL, что предусматривает модернизацию или замену насосов и двигательных установок.

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