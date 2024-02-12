Чехия в этом году может отказаться от российской нефти в пользу поставок из Ирака
18:00 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия в нынешнем году может избавиться от зависимости в поставках нефти из РФ, которые заменит импорт этого вида энергетического сырья из Ирака. Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелу сообщил новостной портал seznam.cz.
«Чехия приближается к тому, что будет полностью независимой от поставок российской нефти, которую заменит импорт из Ирака», — привел портал слова министра.
Российская нефть перерабатывается на нефтекомбинате в городе Литвинов на северо-западе Чехии. Там завершаются испытания по его переводу на использование нефти из Ирака. Для этого вида энергетического сырья будет также необходимо приспособить национальные нефтехранилища. В них складировалась до сих пор имеющая специфические химические и физические свойства нефть из РФ.
Нефть из Ирака будет поступать в республику по трансальпийскому трубопроводу TAL/IKL. Ее предстоит прокачивать из Триеста. В порт этого города на севере Италии сырье должно доставляться морским путем. Сейчас проводятся работы по увеличению мощностей нефтепровода TAL/IKL, что предусматривает модернизацию или замену насосов и двигательных установок.
НОВОСТИ
- 17:32 12.02.2024
- Польские спецслужбы прослушивали премьера при помощи Pegasus — СМИ
- 17:21 12.02.2024
- Собянин: Московскому зоопарку в этом году исполняется 160 лет
- 17:12 12.02.2024
- Жители Германии больше не считают РФ главной угрозой — доклад Мюнхенской конференции
- 17:00 12.02.2024
- МВФ весной начнет пересмотр программы расширенного финансирования для Украины
- 16:35 12.02.2024
- Управляющая компания СФН в 2023 году выплатила пайщикам на 70% больше, чем годом ранее
- 16:32 12.02.2024
- Украина потребовала от Польши привлечь к ответственности высыпавших зерно из грузовиков
- 16:12 12.02.2024
- Власти Техаса удвоили усилия по укреплению границы с Мексикой — губернатор
- 16:00 12.02.2024
- Запад готовится назначить «наместника» на Украине — Нарышкин
- 15:32 12.02.2024
- Январский дефицит бюджета РФ оказался на 1,3 трлн ниже, чем год назад — Путин
- 15:12 12.02.2024
- Путин отметил замедление кредитования в РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать