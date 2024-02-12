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12 вагонов сошли с рельсов в Челябинской области после столкновения поездов

22:40 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Бердяуш в Челябинской области, после этого с рельсов сошли 12 порожних вагонов, сообщили журналистам в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«12 февраля в 18:48 (16:48 мск) на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша», — сказано в распространенном сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует. Причины происшествия устанавливаются. Движение поездов на станции Бердяуш приостановлено.

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