12 вагонов сошли с рельсов в Челябинской области после столкновения поездов
22:40 12.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузовой и хозяйственный поезда столкнулись на станции Бердяуш в Челябинской области, после этого с рельсов сошли 12 порожних вагонов, сообщили журналистам в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
«12 февраля в 18:48 (16:48 мск) на станции Бердяуш Южно-Уральской железной дороги из-за соударения грузового и хозяйственного поездов произошел сход 12 порожних вагонов в грузовом поезде. К месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Златоуст и Аша», — сказано в распространенном сообщении.
Уточняется, что пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует. Причины происшествия устанавливаются. Движение поездов на станции Бердяуш приостановлено.
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