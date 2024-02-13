Премьер-министр и госсекретарь Эстонии объявлены в розыск за демонтаж памятников

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и госссекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в розыск за уничтожение памятников советским воинам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. В рамках этого дела они объявлены в розыск», — сказал собеседник агентства.