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НОВОСТИ

Премьер-министр и госсекретарь Эстонии объявлены в розыск за демонтаж памятников

12:05 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и госссекретарь Эстонии Таймар Петеркоп объявлены в розыск за уничтожение памятников советским воинам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении премьер-министра Эстонии Каи Каллас и госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. В рамках этого дела они объявлены в розыск», — сказал собеседник агентства.

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