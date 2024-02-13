Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне
22:40 13.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами РФ к обороне. Об этом заявил новый главнокомандующий ими Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на этот пост.
«Ситуацию [на передовой] в настоящее время можно оценить как сложную. <…> Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции», — заявил он в интервью, запись которого была размещена на платформе YouTube. По словам Сырского, в ходе оборонительных действий ВСУ, помимо прочего, будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны.
Он также заявил, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева и посетовал на ее недостаточность. «Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники», — подчеркнул Сырский. «Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок использования. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять», — добавил он.
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