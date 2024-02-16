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Естественная убыль населения в РФ в 2023 году сократилась на 17,4%

20:40 16.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Естественная убыль населения России с января по декабрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 17,41%, составив 495,3 тыс. человек, сообщает Росстат.

Согласно таблицам, за 12 месяцев 2023 года родились 1,265 млн детей, умерли 1,306 млн человек, зарегистрированы 946 тыс. браков и 683,6 тыс. разводов. Естественная убыль составила 495,3 тыс. человек, что на 17,41% меньше, чем за январь–декабрь 2022 года.

По данным Росстата, смертность в 2023 году сократилась на 7,64%, а рождаемость — на 3,2%.

В декабре 2023 года родились 102,5 тыс. младенцев, умерли 159 тыс. человек, зарегистрированы 77 тыс. браков и 58,9 тыс. разводов.

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