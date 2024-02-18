Температура воздуха в столице в воскресенье будет колебаться у нулевой отметки - синоптики
09:06 18.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура до минус 1 градуса прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем в столице будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в ночь на понедельник — до минус 8 градусов.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.
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