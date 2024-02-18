Температура воздуха в столице в воскресенье будет колебаться у нулевой отметки - синоптики

09:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица и температура до минус 1 градуса прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. Днем в столице будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в ночь на понедельник — до минус 8 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.