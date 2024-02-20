РФ не воспринимает требования Борреля о расследовании по Навальному — Песков
14:00 20.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не будет реагировать на призывы от ЕС провести международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина [Жозепа] Борреля (главы дипслужбы ЕС — прим. ТАСС)», — сказал представитель Кремля.
Ранее Боррель заявил, что Россия «должна разрешить» провести «международное и прозрачное» расследование смерти Навального.
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