Отступление ВСУ из Авдеевки говорит о сложной обстановке, но НАТО продолжит поддерживать Украину - Столтенберг

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки демонстрирует, что на поле боя сложилась чрезвычайно сложная обстановка, но НАТО продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Отступление украинских сил из Авдеевки демонстрирует, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная, но украинцы все время превосходят ожидания [альянса], и НАТО продолжит поддерживать Украину», — сказал он.