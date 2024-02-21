Отступление ВСУ из Авдеевки говорит о сложной обстановке, но НАТО продолжит поддерживать Украину - Столтенберг
17:12 21.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки демонстрирует, что на поле боя сложилась чрезвычайно сложная обстановка, но НАТО продолжит поддерживать Украину. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Отступление украинских сил из Авдеевки демонстрирует, что ситуация на поле боя чрезвычайно сложная, но украинцы все время превосходят ожидания [альянса], и НАТО продолжит поддерживать Украину», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:40 21.02.2024
- Путин подтвердил, что рост экономики РФ за год составил 3,6%
- 17:00 21.02.2024
- Парламент Израиля утвердил решение, отвергающее «диктат» по палестинскому государству
- 16:55 21.02.2024
- Собянин: Технологичный бизнес может получить поддержку города по пяти программам
- 16:32 21.02.2024
- Путин в Казани встретился с главой Республики Сербской Милорадом Додиком
- 16:12 21.02.2024
- Власти Украины анонсировали «скорые шаги» в ответ на блокировку границы с Польшей
- 16:00 21.02.2024
- Вероятность теплого марта в Центральной России очень мала — Вильфанд
- 15:32 21.02.2024
- ВСУ на донецком направлении потеряли более 425 военных, 2 танка, склад боеприпасов — МО РФ
- 15:12 21.02.2024
- Лишь 10% жителей в 12 странах ЕС считают, что Киев победит в украинском конфликте — опрос
- 15:00 21.02.2024
- Премьер Франции заявил о невозможности поддержки Украины в ущерб французским аграриям
- 14:32 21.02.2024
- Более 70% украинцев выступают за поиск дипломатического решения конфликта с РФ — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать