Хамские заявления Байдена про Путина позорят только сами США — Песков

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оскорбительные заявления американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина оскорбляют только сами США, заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Байден просто разыгрывает образ «голливудского ковбоя» в угоду американской внутренней политике.

Ранее Байден, рассуждая о ситуации в международной политике, заявил, что Вашингтону необходимо постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина».

«Подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это является огромным позором для самой страны, — заявил Песков. — Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя».