В России разрешат военнослужащим заселяться в гостиницы по военному билету

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития готовит проект постановления правительства о включении военных билетов и удостоверений личности военнослужащих в список документов, позволяющих им заселяться в гостиницы. Об этом говорится в официальном ответе министерства первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее с такой инициативой в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выступили депутат Лантратова вместе с заместителем председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом.