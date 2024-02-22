0
0
1
НОВОСТИ

В России разрешат военнослужащим заселяться в гостиницы по военному билету

12:05 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития готовит проект постановления правительства о включении военных билетов и удостоверений личности военнослужащих в список документов, позволяющих им заселяться в гостиницы. Об этом говорится в официальном ответе министерства первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее с такой инициативой в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выступили депутат Лантратова вместе с заместителем председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 22.02.2024
Хамские заявления Байдена про Путина позорят только сами США — Песков
0
50
11:32 22.02.2024
«Ждунов» из новых регионов надо отправлять на перевоспитание в сибирские лагеря — Медведев
0
131
11:20 22.02.2024
У Украины есть выбор: жизнь в общем государстве с РФ или вечная война — Медведев
0
143
11:07 22.02.2024
На курорте Сбера «Манжерок» впервые прошли всероссийские соревнования по горным лыжам «Надежды России»
0
134
11:05 22.02.2024
Маск надеется, что американцы поймут, что Байден использует нелегалов в политических целях
0
145
11:00 22.02.2024
Литва запретит с 1 марта высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград
0
155
10:32 22.02.2024
Медведев не исключил, что для достижения целей СВО придется дойти до Киева
0
216
10:20 22.02.2024
Медведев об отношении к нему западных политиков: пусть еще попросят, чтобы я им руку подал
0
232
10:05 22.02.2024
Если консерваторы не перехватят инициативу у левых, Запад обречен - Лиз Трасс
0
214
10:00 22.02.2024
Территориальные воды Сомали будет охранять турецкий флот - СМИ
0
211

Возврат к списку