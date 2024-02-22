В России разрешат военнослужащим заселяться в гостиницы по военному билету
12:05 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития готовит проект постановления правительства о включении военных билетов и удостоверений личности военнослужащих в список документов, позволяющих им заселяться в гостиницы. Об этом говорится в официальном ответе министерства первому замглавы комитета Госдумы по просвещению Яне Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»). Документ есть в распоряжении ТАСС.
Ранее с такой инициативой в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выступили депутат Лантратова вместе с заместителем председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом.
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