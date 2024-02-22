РФ недавно начала работу по контрпропаганде и где-то обыгрывает США, а где-то нет — Песков
12:32 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сравнительно недавно начала работу по контрпропаганде, где-то выигрывает, а где-то проигрывает США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.
«Информационные войны, они велись всегда, они ведутся сейчас и будут вестись без остановки в будущем. В этой войне можно одержать тактические победы, но трудно победить стратегически, — сказал представитель Кремля. — Да, мы сравнительно недавно начали нашу работу по контрпропаганде в хорошем смысле этого слова, нашу активную работу по донесению нашей позиции до различных государств в мире».
«Выигрываем ли мы? Где-то выигрываем, где-то проигрываем, потому что у нас очень грозный враг», — заметил Песков.
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