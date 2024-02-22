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НОВОСТИ

Разведслужбы США уведомили НАТО об угрозе со стороны РФ, в оценке которой они не уверены

13:00 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательные службы США уведомили европейских союзников по НАТО об угрозе со стороны России, в оценках которой их мнения значительно расходятся. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, представители американской разведки провели несколько брифингов для союзников в НАТО и Азии, в ходе которых обсуждалась предполагаемая возможность размещения РФ ядерного оружия в космосе в этом году. При этом, как отмечает газета, представители разведслужб США значительно разошлись во мнениях касательно оценок возможных планов России по подобному ядерному сдерживанию. В то время как часть из них считает такой вариант развития событий реалистичным, другие исходят из того, что Россия может запустить на орбиту безвредную боеголовку, чтобы заставить Запад теряться в догадках относительно ее военного потенциала.

Ранее в американских СМИ появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с якобы планами РФ разместить в космосе ядерное оружие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Россия «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».

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