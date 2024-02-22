Разведслужбы США уведомили НАТО об угрозе со стороны РФ, в оценке которой они не уверены
13:00 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведывательные службы США уведомили европейских союзников по НАТО об угрозе со стороны России, в оценках которой их мнения значительно расходятся. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).
По ее информации, представители американской разведки провели несколько брифингов для союзников в НАТО и Азии, в ходе которых обсуждалась предполагаемая возможность размещения РФ ядерного оружия в космосе в этом году. При этом, как отмечает газета, представители разведслужб США значительно разошлись во мнениях касательно оценок возможных планов России по подобному ядерному сдерживанию. В то время как часть из них считает такой вариант развития событий реалистичным, другие исходят из того, что Россия может запустить на орбиту безвредную боеголовку, чтобы заставить Запад теряться в догадках относительно ее военного потенциала.
Ранее в американских СМИ появились сообщения, что некая угроза нацбезопасности США может быть связана с якобы планами РФ разместить в космосе ядерное оружие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Россия «категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе».
НОВОСТИ
- 13:32 22.02.2024
- Шарль Мишель усомнился в необходимости отдельного еврокомиссара по обороне
- 13:20 22.02.2024
- На борту атакованного у берегов Йемена судна возник пожар
- 13:05 22.02.2024
- Западные эксперты утверждают о законности конфискации российских активов
- 12:32 22.02.2024
- РФ недавно начала работу по контрпропаганде и где-то обыгрывает США, а где-то нет — Песков
- 12:20 22.02.2024
- Япония включила станки с ЧПУ в список товаров, которые не должны попасть в Россию
- 12:05 22.02.2024
- В России разрешат военнослужащим заселяться в гостиницы по военному билету
- 12:00 22.02.2024
- Хамские заявления Байдена про Путина позорят только сами США — Песков
- 11:32 22.02.2024
- «Ждунов» из новых регионов надо отправлять на перевоспитание в сибирские лагеря — Медведев
- 11:20 22.02.2024
- У Украины есть выбор: жизнь в общем государстве с РФ или вечная война — Медведев
- 11:07 22.02.2024
- На курорте Сбера «Манжерок» впервые прошли всероссийские соревнования по горным лыжам «Надежды России»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать