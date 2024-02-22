Боррель в своем письме требует от стран ЕС срочно нарастить поставки снарядов Киеву

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель в новом письме странам сообщества призвал срочно нарастить поставки снарядов Киеву и выразил неудовольствие, что не все страны сообщества в полном объеме информируют Брюссель о своих двусторонних коммерческих поставках Киеву, сообщил брюссельский портал Euractiv со ссылкой на слитое его журналистам письмо Борреля.

«Страны Евросоюза должны срочно найти способы увеличить поддержку Украины, в особенности поставки остро необходимых боеприпасов, призвал глав МИД ЕС глава дипломатии блока Жозеп Боррель, о чем говорится в его письме, которое видел Euractiv», — сообщил портал.

«Украина нуждается в снарядах срочно и в огромных количествах. Ничего не делать недопустимо», — говорится в депеше, датированной 21 февраля.