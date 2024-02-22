В Армению с визитом прибыл глава Минобороны Франции
22:40 22.02.2024 Источник: Интерфакс
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню прибыл вечером в четверг в Армению с официальным визитом.
"По приглашению министра обороны Армении Сурена Папикяна 22 февраля с официальным визитом прибыла делегация, возглавляемая министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении. В аэропорту Лекорню встретил начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.
Ранее издание Politico сообщило, что вместе с Лекорню республику посетят представители компаний MBDA, Nexter, Safran, Thales, Arquus и Lecorni. Это первый в истории визит главы Минобороны Франции в Армению.
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