Европейцам нужно научиться жить без «американского друга» — Боррель
14:32 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что европейцам нужно научиться жить в условиях, в которых «американский друг» может оказаться недоступен.
Как заявил глава дипломатии ЕС в интервью испанской газете El Diario, жителям ЕС не хватает восприятия «сурового, жестокого мира, где конфликты все чаще решаются силой, демографическим давлением и политической нестабильностью, которые вызывают миграционные потоки». Боррель отметил, что в случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа «политический сценарий изменится».
«Еще до гипотетической победы у нас уже есть проблема с Трампом, — отметил дипломат. — Он не победил, но уже блокирует помощь Украине, где может». «Европейцы должны научиться жить в мире, где американский друг может быть недоступен», — заключил Боррель.
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