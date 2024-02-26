Европейцам нужно научиться жить без «американского друга» — Боррель

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что европейцам нужно научиться жить в условиях, в которых «американский друг» может оказаться недоступен.

Как заявил глава дипломатии ЕС в интервью испанской газете El Diario, жителям ЕС не хватает восприятия «сурового, жестокого мира, где конфликты все чаще решаются силой, демографическим давлением и политической нестабильностью, которые вызывают миграционные потоки». Боррель отметил, что в случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа «политический сценарий изменится».

«Еще до гипотетической победы у нас уже есть проблема с Трампом, — отметил дипломат. — Он не победил, но уже блокирует помощь Украине, где может». «Европейцы должны научиться жить в мире, где американский друг может быть недоступен», — заключил Боррель.