0
0
2
НОВОСТИ

ВСУ лишились свыше 444 тысяч военных за все время СВО — Шойгу

14:12 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих за все время специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих», — сказал он на коллегии Минобороны РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 27.02.2024
Суд приговорил главу «Мемориала» Орлова* к 2,5 года колонии за дискредитацию ВС РФ
0
69
13:32 27.02.2024
ВСУ покинули часть позиций у Орловки под Авдеевкой из-за массированных ударов сил РФ
0
134
13:20 27.02.2024
Проблема дефицита кадров будет сохраняться в РФ ближайшие годы — Решетников
0
152
13:05 27.02.2024
Число выявленных поддельных российских банкнот и монет сократилось вдвое в 2023 году
0
159
13:00 27.02.2024
Отправка шведских войск на Украину неактуальна — премьер
0
164
12:32 27.02.2024
Крым заявит Украине иск на 3,15 трлн руб. из-за энергетической блокады
0
203
12:20 27.02.2024
Пограничники РФ должны прекратить работу в аэропорту Звартноц — спикер парламента Армении
0
246
12:05 27.02.2024
Иран убедил «Ось сопротивления» сократить число нападений на базы США в регионе — NYT
0
221
12:00 27.02.2024
На встрече ЕС и НАТО по Украине в Париже не прозвучало ни слова о мире — Фицо
0
271
11:37 27.02.2024
Сбербанк и факультет права ВШЭ заключили договор о сотрудничестве
0
225

Возврат к списку