ВСУ лишились свыше 444 тысяч военных за все время СВО — Шойгу
14:12 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих за все время специальной военной операции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тысяч военнослужащих», — сказал он на коллегии Минобороны РФ.
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