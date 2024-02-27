0
0
138
НОВОСТИ

Половина американцев поддерживает строительство стены вдоль границы США с Мексикой — опрос

16:12 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% американцев поддерживают строительство заградительной стены вдоль границы США с Мексикой для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Университета Монмута.

Согласно исследованию, 53% американцев поддерживают строительство пограничной стены, что считается самым высоким показателем с момента проведения первого опроса на этот счет в 2015 году. При этом 46% респондентов не поддерживают возведение барьеров вдоль границы с Мексикой. Отмечается, что 23% участников опроса считают нелегальную миграцию серьезной проблемой, а 61% — очень серьезной. В то же время опрос показал, что примерно каждый третий американец (32%) считает, что мигранты чаще совершают насильственные преступления, чем граждане США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 27.02.2024
Визит Зеленского станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы — депутат
0
50
17:00 27.02.2024
Замороженные активы РФ можно использовать в качестве залога для заимствований — Йеллен
0
75
16:32 27.02.2024
Экс-глава МИД Китая Цинь Ган снят с поста члена ВСНП — Синьхуа
0
128
16:02 27.02.2024
Клиенты СберНПФ за прошлый год получили рекордный инвестиционный доход
0
138
16:00 27.02.2024
Медведев назвал «недержанием речи» слова Макрона о вероятности ввода войск НАТО на Украину
0
177
15:32 27.02.2024
Экс-глава МИД Литвы пригрозил «нейтрализовать» Калининград на фоне расширения НАТО
0
221
15:12 27.02.2024
Отправку войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны — Косачев
0
220
15:00 27.02.2024
НАТО не намерена отправлять военных на Украину — Столтенберг
0
221
14:32 27.02.2024
Кремль обратил внимание на обсуждение на Западе отправки войск на Украину — Песков
0
301
14:12 27.02.2024
ВСУ лишились свыше 444 тысяч военных за все время СВО — Шойгу
0
304

Возврат к списку