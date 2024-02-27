Половина американцев поддерживает строительство стены вдоль границы США с Мексикой — опрос

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 50% американцев поддерживают строительство заградительной стены вдоль границы США с Мексикой для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Университета Монмута.

Согласно исследованию, 53% американцев поддерживают строительство пограничной стены, что считается самым высоким показателем с момента проведения первого опроса на этот счет в 2015 году. При этом 46% респондентов не поддерживают возведение барьеров вдоль границы с Мексикой. Отмечается, что 23% участников опроса считают нелегальную миграцию серьезной проблемой, а 61% — очень серьезной. В то же время опрос показал, что примерно каждый третий американец (32%) считает, что мигранты чаще совершают насильственные преступления, чем граждане США.