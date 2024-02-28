Возможный приказ о поставке ракет ATACMS Киеву не приведет к их нехватке у США — Пентагон

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможный приказ Белого дома о поставке Украине тактических баллистических ракет ATACMS не привел бы к нехватке этого вида вооружения у Соединенных Штатов. Об этом заявил во вторник на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, начальник штаба американских сухопутных войск генерал Рэнди Джордж.

Его попросили уточнить, будет ли командование сухопутных войск чувствовать себя комфортно при выполнении приказа о передаче ATACMS Киеву с учетом имеющихся у Пентагона запасов, если Вашингтон примет политическое решение о поставках такого оружия на Украину. «Да», — лаконично ответил Джордж. От каких бы то ни было дальнейших комментариев на эту тему он воздержался.

Как сообщил 22 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американская сторона не исключает возможность поставок Украине ракет ATACMS, способных поражать цели на расстоянии до 300 км. Ранее Вашингтон передал Киеву устаревшую версию тактических ракет APAM с меньшей дальностью поражения.