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У Азербайджана нет планов нападения на Армению, это инсинуации Макрона — Алиев

16:12 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан не имеет планов нападения на Армению. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

«[Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие плоды этого. Во-первых, откуда у Борреля информация о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона. Все это — часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны, связанной с тем, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению», — сказал Алиев, слова которого приводит государственное агентство АзерТАдж.

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