У Азербайджана нет планов нападения на Армению, это инсинуации Макрона — Алиев
16:12 28.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджан не имеет планов нападения на Армению. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.
«[Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие плоды этого. Во-первых, откуда у Борреля информация о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина [президента Франции Эмманюэля] Макрона. Все это — часть антиазербайджанской политики Франции, основанной на демонизации нашей страны, связанной с тем, что Азербайджан якобы готовится напасть на Армению», — сказал Алиев, слова которого приводит государственное агентство АзерТАдж.
НОВОСТИ
- 16:00 28.02.2024
- Шведская оборонная промышленность переживает бум — СМИ
- 15:45 28.02.2024
- Сбер представил концепцию Климатического совета БРИКС представителям центральных банков стран альянса
- 15:37 28.02.2024
- Сбер подтвердил намерения направить половину прибыли на дивиденды
- 15:32 28.02.2024
- Польша обучает на своих полигонах боевиков для организации переворота в Белоруссии — ТВ
- 15:12 28.02.2024
- ВС РФ освободили Петровское на авдеевском направлении — Минобороны РФ
- 14:32 28.02.2024
- Давление Молдавии превращает Приднестровье в гетто — спикер парламента Приднестровья
- 14:12 28.02.2024
- Россия в январе заняла первое место по объему экспорта в Турцию
- 14:00 28.02.2024
- РФ не представляет опасности для стран, которые ей не угрожают — Песков о словах Орбана
- 13:32 28.02.2024
- Дума ввела запрет рекламы ресурсов иноагентов и размещения на них рекламы
- 13:20 28.02.2024
- Наемник из США в разговоре с пранкерами назвал командование ВСУ «самой большой проблемой»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать