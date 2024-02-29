Путин предложил дать возможность выпускникам пересдать ЕГЭ по одному из предметов

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы, механизм единого государственного экзамена должен совершенствоваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно — по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов, и сделать это до конца приемной кампании в ВУЗы. Чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи», — сказал Путин.