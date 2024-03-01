Шольц отказывается от поставок Taurus из-за отсутствия доверия к Украине — эксперт
09:05 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus связан с его недоверием к киевскому режиму. Такое мнение выразил эксперт университета Осло Фабиан Хоффман в материале новостного портала Focus-online.
«Отказ от поставок не может объясняться техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и особенностями их эксплуатации. Настоящая проблема заключается в недоверии канцлера к Украине», — указал эксперт. Он скептически отнесся к приведенному Шольцем обоснованию отказа, которое заключается в необходимости присутствия немецких военных на Украине для обслуживания техники и связанный с этим риск вовлечения Германии в конфликт.
«Заявление о том, что такое вооружение, как Taurus, предназначенное для экспортного рынка, может обслуживаться только немецким персоналом, не имеет смысла», — добавил Хоффман. Эти ракеты уже находятся на вооружении в Южной Корее и Испании, и в случае необходимости будут обслуживаться местными специалистами. «Украинский персонал мог бы научиться самостоятельно управлять Taurus», — отметил он, пояснив, что на это ушло бы три-четыре месяца.
По мнению эксперта, в действительности Шольц боится, что украинцы будут «использовать ракеты Taurus не только на территории Украины, но и против целей в России», несмотря на то, что Киев неоднократно пытался убедить западных союзников в отсутствии подобных намерений. «Если Украина потеряет доверие западных партнеров, то при отсутствии дальнейших поставок быстро окажется в критической ситуации», — заключил Хоффман.
Ранее Шольц на конференции, организованной агентством DPA, выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт. Канцлер отметил, что «очень раздосадован» «отсутствием баланса» между тем, что Киеву действительно необходимо, и дискуссиями по Taurus.
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