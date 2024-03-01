Главы Минфинов и ЦБ G20 не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры финансов и главы центробанков Группы двадцати (G20) на встрече в Сан-Паулу не смогли согласовать совместное итоговое заявление из-за разногласий по вопросу нынешнего конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

Вместо этого, как пишет агентство, председательствующая в G20 Бразилия опубликовала собственное заявление. Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что не поддержит совместное коммюнике по итогам встречи, если в нем не будут упоминаться геополитические конфликты, в том числе ситуация на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.