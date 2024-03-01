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ВККС объявила конкурс на замещение должности председателя Верховного суда России

10:32 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила об открытии конкурса на замещение должности председателя Верховного суда России.

«В соответствии с Законом <…> „О статусе судей в Российской Федерации“ Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте ВККС.

Заявки от претендентов принимаются до 22 марта этого года. Возглавлявший 34 года Верховный суд России Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни. Накануне ВККС прекратила его полномочия в связи со смертью.

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