Разработчики получили доступ к платформе для создания кода
09:30 01.03.2024
Разработчики получили доступ к GitVerse — платформе для совместной разработки и хостинга кода, которая создана СберТехом, дочерней компанией Сбера. На GitVerse разработчики могут бесплатно размещать проекты с открытым и закрытым кодом. Сервис создан и размещен в России – исключены риски недоступности разработок и кода для российских пользователей. Для удобства разработчиков на GitVerse доступен перенос своих репозиториев с популярных git-площадок в один клик.
На платформе можно организовывать совместную работу, привлекать новых участников к развитию проектов, комментировать и проверять код, назначать задачи. А также общаться и обмениваться материалами о технологиях и open-source.
Первые пользователи, зарегистрировавшиеся на GitVerse, смогут присоединиться к открытому тестированию персонального AI-ассистента разработчика – сервису GigaCode. GigaCode ускоряет и упрощает программирование, генерируя варианты завершения кода непосредственно в среде разработки в режиме реального времени. Решение поддерживает более 15 языков программирования: Java, Python, TypeScript, C/C++ и другие. При этом GigaCode устанавливается как плагин в привычные среды разработки, включая IDEA, PyCharm, VSCode, Jupyter. GigaCode развивается в синергии c сервисом GigaChat с точки зрения используемых технологий, процессов и подходов.
По акции пользователям доступен бесплатный годовой пакет облачных сервисов, с ним можно размещать разработанные приложения в облаке с использованием технологий распределённого хранения и вычислений. Подробности и правила акции, а также регистрация на сайте платформы.
«GitVerse позволяет не только публиковать свои проекты, но и взаимодействовать с open-source-сообществом, что сегодня крайне важно для рынка, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка. – В помощь разработчикам мы уже запустили открытое тестирование AI-ассистента для написания программного кода GigaCode, который, как показывает опыт наших команд в Сбере, может сокращать время для создания кода на 25%. Уверен, что GitVerse станет популярным и востребованным инструментом для всей IT-индустрии. Совместно с ведущими разработчиками мы будем работать над размещением на площадке ещё большего количества востребованных репозиториев и сервисов».
«На платформе уже выложены open-source-версии некоторых наших продуктов, на очереди и другие наиболее востребованные решения, – рассказал Максим Тятюшев, генеральный директор СберТеха. – Мы разрабатываем инструменты, которые упрощают создание приложений на всех этапах производственного процесса. Благодаря этому разработчики могут сфокусироваться на интересных задачах, об остальном позаботится встроенный искусственный интеллект. В марте для пользователей откроется доступ к дополнительным сервисам и функциям для быстрой разработки, сборки и развертывания приложений в облаке».
29 марта на онлайн-презентации «GitVerse: открой вселенную кода» команда продукта познакомит всех с новой функциональностью платформы, представит дорожную карту развития и анонсирует инструменты для повышения продуктивности разработчиков. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.
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