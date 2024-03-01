Католические епископы России назвали недопустимым благословение однополых пар
11:05 01.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Католическое вероучение о семье и браке и после выхода декларации Ватикана остается неизменным, благословение однополых пар недопустимо. Об этом говорится в сообщении по итогам пленарного собрания Конференции католических епископов России (ККЕР) в Листвянке (Иркутская область), информация опубликована на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.
«Принимая во внимание недоразумения, возникшие относительно декларации Fiducia supplicans, ККЕР сочла необходимым подчеркнуть, что католическое вероучение о семье и браке остается неизменным. Только мужчина и женщина, соединенные в браке, образуют вместе со своими детьми семью. <…>. Во избежание соблазна и путаницы ККЕР обращает внимание на то, что благословения любого вида пар, упорствующих в неурегулированных с точки зрения христианской морали отношениях (сожительствующие, второбрачные, однополые), являются недопустимыми», — говорится в сообщении.
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